Eindhoven nu ook de kleurrijkste: Tunnelvisie leidt tot tientallen beschilderde tunnels

PSV zal absolute hoofdprijs vragen voor Cody Gakpo als Manchester United doorpakt

Het transferspel rondom PSV'er Cody Gakpo, dat in theorie tot 1 september kan duren, is nog lang niet gespeeld. De afgelopen weken was al duidelijk dat Manchester United geïnteresseerd is in de Eindhovenaar, maar er was nog geen sprake van een officieel bod. Dat is er deze week volgens onder meer The Athletic wel geweest voor Ajacied Antony, maar de Amsterdammers zouden een door Manchester United geboden prijs van 80 miljoen euro geweigerd hebben.

19 augustus