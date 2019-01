Eindhoven nu zesde stad: toch maar fusie met Nuenen?

EINDHOVEN - Eindhoven is sinds 1 januari niet meer de vijfde stad van het land. Groningen is Eindhoven gepasseerd. Een fusie met Nuenen zou de stad er zo maar weer bovenop kunnen helpen.

Samengaan met met Nuenen. Dat is de snelste weg voor Eindhoven om weer de vijfde stad van het land te worden. Want dan zou het aantal inwoners van de stad in één klap met zo'n 23.000 naar meer dan 250.000 stijgen. En dan geeft Brainport City de nieuwe nummer vijf Groningen weer even flink het nakijken.

Met de jaarwisseling kreeg Eindhoven een gevoelige tik. Het is niet langer de vijfde stad van het land; Groningen valt die eer nu te beurt. En dat komt niet doordat de hoofdstad van de gelijknamige provincie ineens zo spectaculair is gegroeid. Nee, het provinciebestuur vond het noodzakelijk dat de drie gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer fuseren.

En dat geschiedde per 1 januari, ondanks flink verzet daartegen vanuit het dorp Haren, net ten zuiden van Groningen gelegen. En ondanks een referendum in Haren waarbij zeventig procent van de bewoners zich uitsprak tegen annexatie door de 'grote stad’. De drie gaan op in een nieuwe, grote, daadkrachtige en slagvaardige nieuwe gemeente, een stad die sinds 1 januari 230.000 inwoners telt.

Dat is net iets meer dan de 229.000 inwoners die Eindhoven telt. En ook meer dan de nummer zeven op de lijst van grootste steden van Nederland: Tilburg, dat 217.000 inwoners heeft. Maar het is nog altijd veel en veel minder dan het het rijtje steden dat op die ranglijst sinds jaar en dag de plekken een tot en met vier bezet.

Hoofdstad Amsterdam steekt er met kop en schouders bovenuit: deze stad telt 864.000 inwoners. Havenstad Rotterdam staat op een tweede plek, met 644.000 inwoners. Derde is hofstad Den Haag: die gemeente telt 532.000 inwoners. Domstad Utrecht staat op een trotse vierde plek, met 349.000 inwoners.

Gezamenlijk hebben die vier steden een overlegstructuur, ook wel de G4 genoemd. Eindhoven maakt formeel deel uit van de G40, het overleg van de veertig middelgrote Nederlandse steden. Desondanks schuift Eindhoven ook regelmatig aan bij die G4, voor allerhande overleggen tussen de grote steden van Nederland en het kabinet. De stad wist die plek met succes te claimen sinds de Tweede Kamer Brainport Eindhoven officieel erkende als de derde mainport van Nederland, naast Schiphol en de Rotterdamse haven.

En het omvormen van de G4 tot de G5 - de G4 met Eindhoven erbij? Dat zit er voor de zesde stad van het land sinds 1 januari natuurlijk niet meer in. Een tijdje leek het er op dat het provinciebestuur Nuenen tot een fusie met Eindhoven zou dwingen. Maar de bestuurlijke knieën van D66-gedeputeerde Anne-Marie Spierings blijken slapper dan verwacht: na de politieke tegenwind uit vooral Nuenen ligt dat voorstel voorlopig weer op de plank.