Eindhoven onder verscherpt toezicht van privacywaakhond: ‘Verbeterplan is ondermaats’

Oekraïense vluchtelin­gen nemen intrek in Bestse Wilhelmina­school: ‘Lessen geleerd van eerste opvang’

BEST - ‘Laskavo Prosymo’, staat op een krijtbord in de centrale ruimte van de voormalige Wilhelminaschool in Best. Oftewel, Oekraïens voor ‘welkom’. Deze week arriveerden de eerste vluchtelingen uit Oekraïne in het tot opvang verbouwde pand.