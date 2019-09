Eindhoven onderzoekt zelfbewoningsplicht voor woningkoper

Want ook in Eindhoven lopen de huurprijzen van particuliere woningen sterk op, constateerde PvdA-fractievoorzitter Jan Hopstaken. Torunoglu erkende dat woningen steeds meer een ‘beleggingsproduct' worden. Dat drijft koopprijzen op en maakt de woningmarkt voor starters alleen maar moeilijker toegankelijk. ,,De plicht om een woning die je koopt ook te gaan bewonen vind ik een interessant middel om daar iets aan te doen. Ook andere steden zoals Groningen zijn daar mee bezig. Bij nieuwbouwprojecten hebben we die plicht al ingevoerd. We zoeken nu uit of dat ook kan gaan gelden voor bestaande bouw", aldus de wethouder in de gemeenteraad. Die sprak over de woonvisie van het stedelijk gebied Eindhoven-Helmond.