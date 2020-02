Eindhoven op 5 van 20 meest leefbare steden in Europa

Stadsprins Ludoviec­kus van Lampegat: ‘Dit is fantas­tisch’

9:40 EINDHOVEN - ‘Stadsprins worden in mijn Lampegat is altijd mijn grootste carnavalswens geweest”, vertelt Lowie Teller (55), zoals hij in het gewone leven heet, na het traditionele Carnavalsontbijt daags na het Federatiebal.