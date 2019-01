Eindhoven op nummer twee op wereldranglijst Levenskwaliteit, zelfs boven Londen en Zürich

Ravage in keuken van Indische toko in Eindhoven als bestuur­ster via muur naar binnen­rijdt

19:52 EINDHOVEN - Een auto is zondagmiddag door een muur van een Indische Toko naar binnengereden op het Kastelenplein in Eindhoven. Binnenin de toko zorgde de klap voor een enorme ravage in de keuken van het restaurant.