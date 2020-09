Eindhoven: opladen auto mogelijk via lantaarnpalen

EINDHOVEN - Je Tesla straks aan een lantaarnpaal leggen om op te laden? Eindhoven onderzoekt of het mogelijk is lantaarnpalen en ander straatmeubilair te combineren met oplaadpalen voor elektrische auto's.

Binnenkort komt het college van B en W bovendien met nadere regels voor het plaatsen van de oplaadpalen in de stad. Dat blijkt uit de antwoorden van het gemeentebestuur op vragen die PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers stelde. Hij maakt zich zorgen over wildgroei aan verschillende soorten oplaadpalen in de stad. Zeker als die in groten getale geplaatst gaan worden om het groeiende batterijwagenpark van stroom te kunnen voorzien. Moet daar geen paal en perk aan gesteld worden? En zijn die laadpalen niet beter te combineren met lantaarnpalen bijvoorbeeld?, wilde Raaijmakers ook weten.

Eindhoven moet regels stellen aan de laadpalen in de openbare ruimte ander dreigt wildgroei en verrommeling, zegt PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers. Of zelf de opladers plaatsen, bijvoorbeeld aan lantaarnpalen, zoals in dit voorbeeld van Volvo.

Momenteel lopen gesprekken met leveranciers, melden B en W, om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe ‘laadlantaarnpalen’ die de twee functies combineren. Ook wordt er gekeken naar het inbouwen van stopcontacten voor elektrische auto's in bestaande lantaarnpalen. En in ander straatmeubilair, zoals bijvoorbeeld de stroomkasten voor evenementen en weekmarkten. Kortom, er wordt volgens het college ‘serieus’ gezocht naar innovatieve mogelijkheden die tot vermindering van het aantal objecten leiden. Verrommeling van de openbare ruimte wordt dan tegengegaan.

Arnold Raaijmakers

Eerder sneuvelden diverse pilotprojecten in den lande omdat de eisen voor laad- en lantaarnpalen toch wel erg van elkaar verschillen, zeker ook wat stroomvoorziening betreft. Ook het beheer is in andere handen. Maar volgens Raaijmakers mogen dat geen argumenten zijn om de combinatie van functies links te laten liggen.

Niet ongebreideld plaatsen

Het college laat in de antwoorden ook weten dat er al kaders en richtlijnen zijn opgesteld waar commerciële partijen die laadpalen willen plaatsen aan moeten voldoen. Die worden ook al toegepast, maar pas binnenkort gepubliceerd. Plaatsen kan niet ‘ongebreideld', zoals Raaijmakers suggereerde, schrijven B en W in antwoord op de vragen. 'Want de gemeente blijft de regie houden doordat vergunningen nodig zijn.’ Bovendien moet de gemeente op veel plaatsen meewerken omdat parkeerplaatsen gereserveerd moeten worden voor de elektrische auto's.

Van de laadpalen een publieke functie van de gemeente maken, zoals bij de levering van elektriciteit of water, is geen optie, schrijft het college. Dat is aan de marktpartijen, net als bij tankstations voor diesel of benzine. Bovendien lijkt het volgens college juridisch niet mogelijk dat een gemeente zo’n ‘marktdienst’ gaat leveren.