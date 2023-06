Eindhoven overweegt naast fastfoodketens ook tabakswinkels aan banden te leggen: ‘We willen eerst weten: kan dit wel?’

Scooterrij­der aangereden in Eindhoven, slachtof­fer raakt buiten kennis

EINDHOVEN - Op de Michelangelolaan in Eindhoven is dinsdagmiddag een scooterrijder geschept door een auto. Het slachtoffer, een meisje, werd een stukje meegesleurd en is buiten kennis afgevoerd naar het ziekenhuis.