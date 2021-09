Eindhoven overweegt volgend jaar groter deel van de Kruisstraat af te sluiten: ‘Showgedrag is terugkerend probleem’

Jazzclub FifthNRE in Eindhoven maakt doorstart na coronaslui­ting

21 september EINDHOVEN - Het jazzpodium FifthNRE in de voormalige gasfabriek in Eindhoven wil weer voluit gaan draaien nu de coronasluiting achter de rug is. Op drie podia brengt Fifth NRE het komend weekend muziek in verschillende stijlen tijdens het tweedaags festival Summerfall. Maar steeds staat jazz daarin centraal op zaterdag 25 en zondag 26 september.