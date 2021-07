Eindhoven Panorama verleidt bezoekers de stad te ontdekken

EINDHOVEN - Het eerste stoplicht van Nederland mét bel op de kruising Keizersgracht/Grote Berg, kinderen in skelters in de verkeerstuin, Chinees restaurant Pom Lai op het Stratumseind. Het zijn maar een paar beelden uit Eindhoven Panorama op het Stadhuisplein. Een openluchtmuseum met een omtrek van zeventig meter over Groot-Eindhoven.

Vanaf zaterdag kunnen bezoekers gratis het panorama gaan bekijken. En luisteren, want het zijn niet alleen foto’s die er te zien zijn. De maker Florian de Visser heeft zich laten inspireren door Panorama Mesdag en leidt de bezoekers door de voormalige dorpen Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel, Strijp en het kleine Eindhoven. Oude verhalen gecombineerd met het hier en nu en de toekomst. Er is ontzettend veel te zien en te herkennen. De Visser heeft zijn materiaal gehaald uit de collectie van Eindhoven Museum, Eindhoven in Beeld en het Regionaal Historisch Centrum. Deze beelden zijn verrijkt met teksten die vader De Visser heeft geschreven. De teksten zijn ook te beluisteren als podcasts, die gemaakt zijn door Twan Hofman en Publikators.

Extra tijd

,,Het project is het sluitstuk van Museum door de Stad en is de kers op de taart”, licht directeur van het Eindhoven Museum Ward Rennen toe. Het museum stond met de Toren van Eindhoven op allerlei plekken in de stad. Alles in het kader van 100 jaar Eindhoven. Hij zou het panorama eigenlijk in november presenteren, maar door corona werd dat uitgesteld. Die extra tijd gebruikte De Visser aan nog meer onderzoek en uitbreiding van de collage.

Quote Eindhoven Panorama is het sluitstuk van Museum door de Stad en is de kers op de taart. Ward Rennen, Directeur Eindhoven Museum

Dat resulteerde in meer teksten, meer podcasts, het spel Eindje Spelen en quotes van Eindhovenaren. Die zijn door ontwerper Lian Kroes afgenomen in de wijken en in het panorama gecombineerd met historische quotes. De teksten heeft ontwerpbureau Morgenmakers gebruikt als input voor Eindje Spelen, dat vorige week werd gehouden en nu online kan worden gespeeld.

De echte stad komt mooi binnen

De bezoeker stapt als een bouwopzichter met helm en clipboard met vragen het panorama in en krijgt beelden met verhalen uit de wijken te zien en te horen. Een trap leidt hen naar een platform waar ze de echte stad kunnen zien, die zo mooi binnenkomt in het panorama. De Visser: ,,Bezoekers kunnen vragen beantwoorden, maar ook tips geven. Ze worden verleid om de stad te onderzoeken. Wat missen ze bijvoorbeeld. Wat zouden ze graag nog zien in het panorama? Dat neem ik allemaal mee in het online programma.”

Eindhoven Panorama blijft tot 25 juli op het Stadhuisplein staan. Het is open van woensdag tot zondag van 12 tot 17 uur. Daarna wordt het online gezet op de website van Eindhoven Museum.