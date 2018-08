Eindhoven probeert vat te krijgen op Airbnb-verhuur

EINDHOVEN - Zestig tot zeventig procent van de ruim 200 Eindhovenaren die kamers verhuurt via Airbnb betaalt nog geen toeristenbelasting, zo blijkt uit onderzoek van ANG in opdracht van de gemeente Eindhoven.

,,Niet uit onwil, maar omdat ze niet weten dat ze daartoe verplicht zijn", zegt Joost Bezem van ANG. Volgens hem heeft het online verhuur-marktplatform Airbnb hen er niet op gewezen dat dit moet in Eindhoven. De gemeente wil via het onderzoek van ANG inzicht krijgen in het aantal aanbieders om ervoor te zorgen dat zij alsnog allemaal toeristenbelasting gaan afdragen. De hotelbranche in Eindhoven dringt hier al langer op aan, vanuit het principe: gelijke monniken, gelijke kappen.

Toeristenbelasting

Het bureau ANG is dit jaar voor het eerst ingeschakeld door de gemeente Eindhoven om te controleren of Airbnb-verhuurders wel toeristenbelasting betalen. Het bedrijf is hier anderhalf jaar terug al mee begonnen in Helmond. ,,Maar de aantallen daar liggen relatief laag." Net als Eindhovense hotels horen Eindhovense Airbnb-verhuurders 3,50 euro per persoon per nacht aan toeristenbelasting te innen en af te dragen. Maar uit een controle van ruim honderd verhuurders blijkt nu dat slechts bij 30 tot 40 adressen dat ook echt gebeurt, aldus ANG.