Eindhoven rekent zich niet meer rijk

EINDHOVEN - Lang rekende de stad Eindhoven zich rijk. Maar het ziet er naar uit dat Eindhoven een illusie armer is. Het gemeentebestuur gaat er voorlopig niet meer van uit dat het jaarlijks structureel meer geld krijgt uit het zogeheten gemeentefonds van de regering in Den Haag.

Dat valt te lezen in de kadernota van B en W, waarin het college de financiële balans opmaakt en de hoofdlijnen voor de begroting van 2020 op een rijtje zet. De toon in die nota is overwegend positief: het college heeft meer grip op de uitgaven, de tekorten zijn sneller weggewerkt en de spaarpotten sneller aangevuld dan verwacht. En zoals vorige week in deze krant al gemeld is er nu ook weer wat geld om te investeren. Met name in veiligheid, cultuur, duurzaamheid en het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening.

Herverdeling

Toch maakt het Eindhovense college zich nog wel zorgen over de toekomst. Sinds het vertrek van burgemeester Rob van Gijzel, in september drie jaar geleden, wordt er in Den Haag gesproken over een herverdeling van de geldstromen vanuit gemeentefonds. Eindhoven vindt dat het in vergelijking met de vier grote steden van Nederland relatief per inwoner te weinig geld krijgt uit dat fonds, en leek daar in Den Haag gehoor voor te hebben gevonden.