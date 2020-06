Eindhoven roept op tot vlaggen op Veteranendag

Het Evoluon en burgemeester John Jorritsma van Eindhoven komen zaterdag in beeld bij de landelijke televisie-uitzending over de jaarlijkse dag ter ere van Nederlandse militairen die optraden in verschillende gewapende conflicten. Eerder deze maand heeft de NOS bij het Evoluon opnamen gemaakt.

Sobere uitvoering

De Veteranendag wordt zaterdag vanwege corona in een sobere uitvoering gehouden. Geen defilé, geen grote landelijke bijeenkomst. Maar wel een samenzijn in de Ridderzaal in Den Haag, met koning Willem-Alexander, onder meer. De bijeenkomst in de Ridderzaal wordt live uitgezonden. Om de uitzending aan te kleden zijn vooraf in Eindhoven en bij veteranenhuis Bronbeek in Arnhem zijn tv-opnamen gemaakt, die in het programma worden verweven.