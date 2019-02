Eindhoven scherpt beleid aan: voortaan ook sluiting panden als er voorbereidingen voor productie drugs plaatsvinden

Met de nieuwe maatregel wil de Eindhovense burgemeester tegengaan dat woningen, loodsen of bedrijfspanden in de stad ‘een schakel zijn in de productie of distributie van drugs. ,,Het maakt me niet uit of daar toevallig net wel of net geen drugs zijn", zo laat Jorritsma weten. ,,Panden met grondstoffen, met lampen en potten of verknoeide stroominstallaties, ze gaan voortaan op slot. Drugsvoorbereiding wordt nu net zo behandeld als productie van of de handel in drugs.”