Eindhoven scherpt regels aan: Paal en perk aan lounges en scooters

Eindhovenaren die een shishalounge willen beginnen, zullen daarvoor voortaan een vergunning moeten aanvragen bij het stadsbestuur. Daarmee wil de Eindhovense politiek meer grip krijgen op deze waterpijpcafés die de laatste tijd landelijk en ook lokaal steeds meer in opspraak komen vanwege al dan niet vermeende banden met de criminaliteit.

Veiligheid van bezoekers waarborgen

Wat er precies in die vergunning komt te staan is nog onderwerp van nadere studie, aldus een woordvoerder van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma (VVD). Duidelijk is wel dat er waarborgen moeten komen die de veiligheid van de bezoekers moeten garanderen. Ook worden aan waterpijpcafés voortaan eisen gesteld die vergelijkbaar zijn met de eisen voor andere horecagelegenheden in de stad.

De vergunningplicht voor shishalounges is onderdeel van een heel pakket aan wijzigingen in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening, de APV. Daarin zijn tal van zaken geregeld die te maken hebben met (vooral) openbare orde en veiligheid. Om de paar jaar wordt de APV aangepast aan de hand van recente ontwikkelingen. Ook dit jaar neemt het Eindhovense college nieuwe maatregelen om aantasting van de openbare orde en veiligheid aan te pakken.

Behalve dat er paal en perk wordt gesteld aan nieuwe shishalounges in Eindhoven wil het stadsbestuur ook grip krijgen op de wildgroei aan deelauto's, -scooters en -fietsen. Met de opkomst van de deeleconomie en de toename van het aantal mensen dat gebruik wil maken van leenvoertuigen, zijn er de afgelopen tijd steeds meer bedrijfjes op die markt bijgekomen.

Achtergelaten scooters

Dat zorgt ook voor overlast, zoals bij het recent van start gegane Go Sharing, dat gespecialiseerd is in elektrische deelscooters. Kort na de start doken de felgroene scooters op de meest vreemde plekken op in de stad, achtergelaten door klanten die de deelscooter niet langer nodig hadden. Aan dat soort overlast wil het stadsbestuur door middel van de nieuwe APV een einde maken. Op welke manier dat gaat gebeuren is onderwerp van nadere studie, aldus de gemeentewoordvoerder.