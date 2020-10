Eindhoven schiet ook commerciële sportaccommodaties te hulp

Huurkosten kwijtschelden

Gedeeltelijke lockdown

Voor de komende periode heeft het gemeentebestuur nog niet bepaald wat nodig is. Amateursport in teamverband voor volwassenen ligt sinds deze week weer stil als gevolg van de gedeeltelijke lockdown. Wat de financiële schade is voor de sportsector gaat de gemeente de komende tijd inventariseren. ,,In november maken we de balans op. Indien nodig zal een aanvullend besluit worden genomen over noodsteun of maatwerk. Uiteraard kijken we naar de gevolgen van de nieuwe beperkende maatregelen’’, schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad.