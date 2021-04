Eindhoven schrijft 7,8 miljoen euro bij door stijging van prijs woningen en bouwgrond

Tegenover de ‘winst’ staan ook kosten die oplopen bij diverse projecten, onder andere doordat die steeds complexer worden en vertraging oplopen. In totaal zet Eindhoven bovendien 8,1 miljoen apart voor verliesgevende projecten, zoals Philips Lighting, het Karregat, Mariënhage, Brainport Industries Campus en de woonwagenlocaties. Ook moet de gemeente een fiks bedrag van 16,7 miljoen euro opzij zetten om toekomstige risico's bij de projecten te dekken. Dat blijkt uit het Meerjarenprognose Grondexploitatie (MPG).

Theoretische berekening die ook tegen kan vallen

Volledig scherm De Victoriatoren met 330 woningen; deze moet verrijzen op het parkeerterrein achter het TAC-gebouw aan de Mathildelaan in Eindhoven. Dit is een onderdeel van het zogenaamde Emmasingelkwadrant. © Foolen & Reijs Vastgoed/Inbo Architects De prognose is voor een deel een theoretische oefening. Van grote bestaande bouwplannen als Meerhoven, Blixembosch, Strijp-S en Berckelbosch wordt berekend welke waarde de nog te bouwen woningen, kantoren en bedrijven vertegenwoordigen. Maar ook projecten die nog helemaal niet concreet zijn, worden meegenomen, zoals VDMA, District-E en de Nieuwe Bergen. In totaal houdt Eindhoven de komende jaren bijna 55 miljoen euro over aan alle plannen, zo is berekend. Goed scoren onder meer het Emmasingelkwadrant, Meerhoven, VDMA en kleinere bouwprojecten die in voorbereiding zijn zoals de Vlokhovenseweg, Vitruviuslaan en Jan Heynslaan.

Ondanks het feit dat het om een theoretische waarde gaat, wordt de gemeente wel gedwongen door de boekhoudregels om de ‘winst’ elk jaar voor een deel op te nemen. In 2020 ging het om 7,8 miljoen. In totaal hebben de lopende projecten daarmee al 48,2 miljoen opgeleverd. Maar dat kan ook fout gaan. Als volgende jaren blijkt dat er te veel winst is bijgeschreven, moet dat geld uit de werkelijke begroting bijgestort worden.

6,4 miljoen van de ‘winst’ gaat naar het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen. Projectontwikkelaars én de gemeente storten daar geld in als ze projecten ontwikkelen. De opbrengst is bedoeld om voorzieningen te financieren zoals grote infrastructuele werken die niet met één project te maken hebben.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Impressie van The Oak, een bouwproject van Janssen De Jong Ontwikkeling en onder andere FAAM Architecten, voor Bosrijk Meerhoven in Eindhoven. © anssen De Jong Ontwikkeling/FAAM Architecten

De MPG geeft per project ook een inkijkje in de voortgang. Zo blijkt met ontwikkelaar Ballast Nedam gestudeerd te worden op de bouw van extra appartementen in een van de latere fasen van Berckelbosch. Daar is de ruim de helft van de eerder geplande 900 woningen al klaar of in aanbouw. Door een extra verdichtingsslag kunnen er dus meer woningen gebouwd worden, uiteindelijk. Wel is er wat tegenslag voor het nieuwe woonwagenkampje bij het tennispark voor de woonwagens aan de Joost de Momperstraat en de Kanaaldijk-Noord. Het bestemmingsplan daarvoor ligt nu bij de Raad van State.

Ook voor de Driehoek in Meerhoven (Zandrijk/Meerrijk), de laatste delen van Waterrijk, twee plandelen in Bosrijk, Park Forum Zuid (woon-werk-kavels) wordt gestudeerde op de bouw van meer appartementen, andere woningtypes en aanpassing van de plannen. In een cluster in Bosrijk komt ook sociale woningbouw.

Volledig scherm Project Milestone: Woning uit de 3D-betonprinter van de TU Eindhoven die binnenkort in Meerhoven, Eindhoven geplaatst gaat worden. © TU/e / Gemeente Eindhoven / Vesteda