Eindhoven schrijft Chinese groeicijfers

EINDHOVEN - Geen enkele regio in het land kende in 2017 een grotere economische groei dan de regio Eindhoven. Burgemeester Jorritsma is blij, maar is zich ook bewust van de opgave die daarbij hoort.

We wisten het al: de economie in de regio Eindhoven is booming. De nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) zijn er nog eens een bevestiging van. Met 4,9 procent economische groei over 2017 steekt de regio Eindhoven met kop en schouders uit boven alle andere regio's in Nederland met een gemiddelde economische groei van 3,2 procent. Dat cijfer staat voor de groei van productie en banen bij bedrijven en instellingen.

Volledig scherm John Jorritsma. © Kees Martens/fotomeulenhof

Veerkrachtig

„Het zijn Chinese groeicijfers", zegt Eindhovens burgemeester John Jorritsma. Voor hem is de ongekende groeispurt het bewijs dat het samenspel tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in deze regio werkt. „We hebben tussen 2009 en 2012 harde klappen gehad, maar zijn veerkrachtig gebleven. De focus op de hightech industrie en de thema's gezondheid, energie, mobiliteit werpt zijn vruchten af." Volgens het CBS is de groei in de regio Eindhoven toe te schrijven aan zakelijke dienstverlening en de industrie zoals Philips met zijn medische apparatuur, ASML met zijn chipmachines, VDL met zijn auto's en bussen. „Maar Eindhoven doet het al een hele tijd goed", zegt Peter Hein van Mulligen van CBS. „Het is de regio die sinds de start van de crisis economisch het hardst is gegroeid. Met 34 procent over de afgelopen acht jaar."

Risico's

Ondanks zijn enthousiasme, ziet Jorritsma ook de risico's die kleven aan snelle economische groei. De stad Eindhoven én regio moeten de groei kunnen opvangen en zien vast te vasthouden. Er moet dus iets gebeuren om de omgeving leefbaar en aantrekkelijk te houden. Zonder verkeersinfarcten, tekort aan technisch personeel, krapte op de woningmarkt, sterk stijgende prijzen en slechte luchtkwaliteit.

Voorzieningen

„Eindhoven is een stad waar je niet omheen kunt, maar je kunt er ook niet meer dóórheen", zegt Jorritsma. „Iedere ochtend staan er files in en om de stad. Dat is een probleem dat we moeten oplossen. Net zoals we meer mensen uit het buitenland zullen moeten halen: de toestroom van talent is zwaar onvoldoende. We moeten bedrijven, maar ook gezinnen faciliteren en huisvesten. De komende vier jaren zullen we ons bezig houden met voorzieningen op gebied van sport, cultuur, talentontwikkeling en huisvesting. Voor de zomer gaan een interdepartementale stuurgroep en de regio samenzitten om de regiodeal uit te werken, voor een duurzame ontwikkeling. Het gaat nu goed met de regio, dat willen we vasthouden."

Straalmotoren

De hightech industrie is uiteraard ook enthousiast over economische groei in de regio. Maar er worden wel kanttekeningen geplaatst. „De regio Eindhoven geldt als een van de straalmotoren van de Nederlandse economie, de groeicijfers van het CBS bevestigen dit nogmaals", zegt Hans de Jong, president van Philips Nederland. „De technologie die in deze regio wordt ontwikkeld en geproduceerd biedt ondersteuning aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke thema’s, zoals zorg, mobiliteit en energie. Daar mogen we trots op zijn."

Volledig scherm Hans de Jong © Philips

Regio Envelop