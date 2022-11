Eindhoven schuift besluit over verkeerssituatie in de Kruisstraat voor zich uit

Burgemees­ter Jeroen Dijssel­bloem opent SP-expositie over toeslagen­af­fai­re op Stations­plein in Eindhoven

EINDHOVEN - Een rondreizende fototentoonstelling van de SP over de toeslagenaffaire is vanaf volgende week te zien in Eindhoven. De expositie die in Den Bosch werd geweigerd, wordt geopend door burgemeester Jeroen Dijsselbloem.

3 november