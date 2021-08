Eindhoven sluit aan bij evenementenprotest Unmute Us

EINDHOVEN - Op de valreep sluit Eindhoven zaterdag aan bij het landelijk protest Unmute Us met de boodschap ‘Stop de willekeur! Wij eisen dat per 1 september 2021 evenementen weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit’. Het protest duurt van 14 tot 17 uur.

Eindhoven volgt de steden Amsterdam, Groningen, Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. ,,Onze stad mocht gewoon niet ontbreken om het zuiden van het land te vertegenwoordigen”, onderstreept de Eindhovense nachtburgemeester Siem Nozza. “Het is kort dag, maar alles voor de goede zaak! We móeten dit doen, want er is hier enorm veel behoefte om dit belangrijke geluid een voornaam podium te bieden”.

Samen met Yvesse Winkeler organiseert Nozza het vreedzame protest in Eindhoven. Uit veiligheidsoverwegingen blijft het een statisch protest op het Ketelhuisplein. Dit in tegenstelling tot de andere steden, waar deelnemers via een route door de stad lopen. Nozza: ,,Om afstand te houden worden er op het plein plekken aangegeven waar mensen kunnen staan. Securitymensen houden toezicht. We hebben hiertoe besloten omdat het wat laat is nog een veilige route uit te zetten. Daarnaast speelt PSV ook, dus het leek ons beter om op het plein te blijven.”

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden

Veel mensen melden zich aan als vrijwilliger om het protest in goede banen te leiden. De organisatie kan ze goed gebruiken. Er worden ongeveer 250 mensen verwacht.

Nozza en Winkeler werken nog aan het programma dat zal bestaan uit optredens van regionale bands, dj’s en bekende Brabantse sprekers.

De Unmute Us-beweging is voortgekomen uit de dance-sector, maar in korte tijd sloten de volledige evenementensector en hun bezoekers aan. Uit de regio staan onder meer Paaspop, Effenaar, Mozem, Nox, 013, De Missie, De Effenaar en Dynamo Metalfest achter Unmute Us.