Eindhoven sluit aan bij Kempen Cup

,,We willen het Kempen Cup-klassement niet langzaam kapot laten gaan'', geeft René van der Velden uit Veldhoven de noodzaak tot actie aan. Samen met Poppeliers, Niels Hoeks (Duizel) en Sep van de Borne (Weebosch) vormt hij het dagelijks bestuur van de Kempen Cup. Na enkele vergaderingen lag er een nieuwe opzet van de competitie. Poppeliers: ,,Deelnemers mogen in de vijf voorgaande jaren niet in het bezit zijn geweest van een wedstrijdlicentie. Tevens is in het reglement opgenomen dat de eerste drie promoveren naar een hogere categorie. Zij krijgen van ons een amateurlicentie aangeboden.''

ONYVA

Sem Elders is een groepslid van het Eindhovense ONYVA, een groep van 1200 mensen die op woensdagavond vrijblijvend in verschillende snelheidsgroepen fietsen. Als recreant reed hij het afgelopen seizoen mee in de Kempendorpen. ,,Soms was een wedstrijd na de eerste bocht al beslist'', zag hij. ONYVA had vorig jaar voor het eerst een eigen koers tijdens het High Tech Crit Festival op de High Tech Campus. Elders zag daar dezelfde grote niveauverschillen als bij de Kempen Cup. ,,Ik denk dat we elkaar daar gevonden hebben'', verklaart hij de opname van Eindhoven in het klassement om de Kempen Cup. Lieke de Cock van ONYVA heeft er al zin in. ,,We gingen altijd mee naar de dorpen om te supporteren. Het heeft iets. Iedereen zit in de voortuin met barbecue en bier. Die wedstrijden hebben superveel sfeer en charme.''