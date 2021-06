Eindhoven sluit crisisjaar 2020 af met overschot van 43,4 miljoen euro

Deze stichting wil zonnepane­len op álle scholen in Nederland, nog bijna 6.000 daken te gaan

1 juni HELMOND - Zonnepanelen op alle lege schooldaken van Nederland. Dat is het doel van ‘Schooldakrevolutie’, een landelijke stichting die ook in Zuidoost-Brabant actief is. En hier is nog veel werk aan de winkel, want nog maar vijftien procent van alle geschikte schooldaken in deze regio wordt benut.