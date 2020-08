Eindhoven: snel betere hulpwebsite

John de Jong over de transferpe­ri­o­de bij PSV: ‘Er gaat nog genoeg gebeuren’

16:52 Technisch manager John de Jong lichtte dinsdag bij PSV toe waarom keeper Yvon Mvogo voor twee seizoenen op huurbasis is aangetrokken. Na de presentatie van de Zwitserse goalie ging hij ook in op andere vragen en liet De Jong weten dat hij nog de nodige mutaties bij PSV verwacht. ,,Er gaat nog genoeg gebeuren in deze transfperiode”, zo sprak hij. De club is ook bezig om Denzel Dumfries met een langer contract te strikken voor volgend seizoen.