Eindhoven speelt stommetje over draai tegenover bezwaarmakers huishoudelijke hulp; Ouderenbond KBO wil actie

Gemopper over miljoenen­over­schot in Eindhoven

6 juli EINDHOVEN - Een overschot van 43 miljoen euro in coronajaar 2020 klinkt mooi maar in de Eindhovense politiek leverde het dinsdag niet alleen maar blije gezichten op. Een groot deel van de gemeenteraad vraagt zich af of bezuinigingen zijn doorgeslagen, waarom het geld niet is geïnvesteerd en wat het realiteitsgehalte van de begroting nog is.