Eindhoven staat machteloos tegenover wispelturige demonstranten, extra eisen stellen is onmogelijk

Heerlijk verdwalen in de boeken van grafisch ontwerper Anthon Beeke

23 november EINDHOVEN - Dat de inhoud van een boekenkast veel over een persoon zegt, bewijst de expositie 'BOEKen DELEN' in het Albert van Abbehuis. Daar is de collectie boeken van grafisch ontwerper Anthon Beeke (1940- 2018) te zien.