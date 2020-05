Eindhoven: stadspas verdwijnt eind dit jaar

EINDHOVEN - De Eindhovense stadspas is vanuit privacy-oogpunt te onveilig en verdwijnt daarom. Daarvoor in de plaats komt een wirwar aan andere passen.

De stadspas in Eindhoven verdwijnt. De 260.000 stadspassen die nu in Eindhoven in omloop zijn, kunnen binnenkort allemaal bij het afval. Het is namelijk te duur de onveilig gebleken stadspas te vervangen door een nieuw en wel veilig exemplaar.

Het Eindhovense stadsbestuur heeft dat besloten, wel moet de gemeenteraad nog zijn zegen geven aan dit voorstel.

Huisfval

In plaats van de op 1 januari van het volgend jaar af te schaffen stadspas komen wel een aantal andere passen. Zo is het de bedoeling dat er een gezinspas per huishouden komt om huisafval te kunnen blijven storten in de 240 ondergrondse afvalvalcontainers die huisvuilinzamelaar Cure her en der in de stad heeft zijn.

De bedoeling is dat Cure die pas zelf in gaat voeren. Als het aan het stadsbestuur ligt, draait Cure ook zelf voor de kosten daarvan op. Saillant detail: in de onlangs opgemaakte begroting van Cure voor het volgend jaar wordt daar nog met geen word over gerept.

Verder moet er ook een sportpas komen, zodat deelname aan sportactiviteiten en de toegang tot de Eindhovense sportaccommodaties mogelijk blijft.

Alternatief

Behalve als afvalpas en sportpas kan de in 2007 ingevoerde stadspas ook gebruikt worden als parkeerpas. Het verdwijnen van de stadspas maakt invoering van een alternatief daarvoor ook noodzakelijk, al wijst het stadsbestuur ook op de mogelijkheid om gebruik te maken van parkeerapps op de mobiele telefoon. Dat onderdeel van het plan moet nog verder worden uitgewerkt.

Dat de Eindhovense stadspas onveilig is bleek een jaar geleden, na de invoering eind 2018 van nieuwe privacyregels. De gegevens op de passen zijn makkelijk in te zien door anderen en bovendien relatief eenvoudig om te kraken,