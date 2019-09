Eindhoven start campagne tegen ongewenst rijgedrag op Hoogstraat

Dinsdag maakt de gemeente Eindhoven bekend dat er vanaf woensdag flyers uitgedeeld worden, vlaggen geplaatst worden, symbolen op de weg geschilderd worden en ook een snelheidsdisplay komt er te staan. Om alle weggebruikers te attenderen op de campagne ‘Geef elkaar de ruimte’. Of boa's en politiemensen ook bonnen gaan uitschrijven tegen auto's en scooters die te hard of te lomp rijden is nog niet duidelijk.

Eind vorig jaar is geconstateerd dat de in 2016 heringerichte straat veiliger is geworden, schrijft de gemeente Eindhoven in het persbericht: er rijdt minder verkeer, er wordt minder hard gereden en er gebeuren weinig ongevallen. ‘Toch krijgen we regelmatig klachten dat fietsers en voetgangers zich niet veilig voelen in de straat. Dat komt vooral door ongewenst verkeersgedrag. Een verkeerscampagne, in samenwerking met de politie, moet daarom weggebruikers bewust maken van het gewenste verkeersgedrag in de Hoogstraat', aldus de gemeente.