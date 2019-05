Eindhoven start met MaaS: alle manieren van vervoer in één overzicht

EINDHOVEN - Eindhoven start eind dit jaar met een proef waarbij in één oogopslag duidelijk wordt of je met de bus, trein, fiets of (deel)auto van A naar B rijdt. Eerst voor medewerkers van de gemeente en ASML, uiteindelijk moet iedereen er van gebruik kunnen maken.

De manier van vervoeren verandert in rap tempo. Jongeren bezitten geen auto meer en zelfs voor een fiets wordt een abonnement afgesloten. Hoog tijd voor overheden om hierop in te spelen door te faciliteren in slim gebruik van vervoersmiddelen in plaats van bezit. Dit wordt MaaS genoemd: Mobility-as-a-Service.

MaaS is geen nieuwe app of dienst, maar het staat voor de verandering van mobiliteit in zijn geheel. Hierbij koopt de consument mobiliteit in, in plaats van te investeren in eigen transportmiddelen. In de nabije toekomst wordt dus met één druk op de knop duidelijk of je de bus, trein of (deel)fiets pakt. Dit kan wel in de vorm van een app uitpakken. Een soort 9292OV, maar dan voor alle manieren van vervoer.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert 20 miljoen euro in proefprojecten waarbij de reiziger centraal staat. Daarvan starten dit jaar zeven pilots, waaronder een in Eindhoven. De gemeente werkt aan een organisatie die in 2025 CO2-emissievrij en 100% duurzaam is. ,,Dit is de reden dat de Gemeente Eindhoven wil experimenteren met MaaS. Zij wil voor haar eigen organisatie een MaaS-project organiseren waarbij de focus ligt op duurzame en CO2-emissievrije mobiliteitsbewegingen. Daarnaast moet MaaS een rol gaan spelen bij de bereikbaarheid van de regio,” zegt Ilse Cornelis, woordvoerder bij de gemeente.

ASML en Brainport Smart Mobility

De stad - en daarmee Brainport - groeit. Dat betekent ook dat meer mensen zich voortbewegen, meer woonruimte zoeken en dat inwoners en forenzen zich meer in het centrum bevinden dan wel op campussen en andere locaties. Bedrijventerrein De Run is hier een voorbeeld van, waar onder andere ASML zit gevestigd. ASML is daarom de eerste partner in het MaaS-project en om te zorgen dat andere bedrijven zich hier makkelijk bij aan kunnen sluiten is Brainport Smart Mobility de derde partner.

ASML en de lokale overheden (Eindhoven en Veldhoven) werken samen met het Rijk en provincie aan een pakket van maatregelen van effectieve en duurzame oplossingen voor de bereikbaarheid van De Run in Veldhoven. Wanneer de aanbieder van de MaaS-dienst bekend is, gaat ASML over de precieze invulling. Vanuit Brainport Smart Mobility worden projecten gestart en versneld die bijdragen aan aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en economie van de regio.