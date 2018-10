Eindhoven steeds internationaler, duizenden nieuwe inwoners uit het buitenland

De stad telt in vergelijking met tien jaar geleden duizenden nieuwe inwoners uit het buitenland. Een groei die de laatste jaren bovendien in een stroomversnelling raakte, zo blijkt uit cijfers opgevraagd door het ED. Het aantal mensen uit India verdubbelde tussen 2009 en 2015 al naar ruim 1.700. Voor weer een verdubbeling naar ruim 3.400 had de stad maar drie jaar nodig. Dezelfde tendens is zichtbaar bij expats uit andere Aziatische landen. Zo telt de stad 450 Chinezen, 120 Zuid-Koreanen, 140 Taiwanezen en 150 Iraniërs meer dan in 2015.