Eindhoven steeds vegan-vriendelijker

De tijd dat men dacht dat veganisten alleen maar brandnetelthee dronken en gras aten is voorbij. Aangewakkerd door Netflix-documentaires als The Gamechangers, waarin sporthelden hun prestaties verbeteren door plantaardig te eten, raken mensen bewust van de voordelen van veganisme. In Eindhoven is meer keus dan ooit: Zelfs het Stratumseind is een restaurant rijk dat alleen maar plantaardig eten op de kaart heeft staan. Linzi Lemmens heeft Bar Bistro Calypso omgetoverd tot een vegan-walhalla: ,,Wij zien dat er steeds meer vraag is. Niet alleen veganisten maar ook anderen staan er meer voor open. Je merkt dat veel mensen bezig zijn met duurzaamheid en daar past dit erg goed bij.”

Geitenwollensokken

Lemmens heeft het haar missie gemaakt om iedereen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de veganistische keuken. Uiteindelijk hoopt ze dat veganisme ‘normaal’ wordt. ,,Het gaat uiteindelijk om lekker eten en er zijn steeds meer hulpmiddelen die het vergemakkelijken om veganistisch te eten.”

Toen Linsey van Oers drie jaar geleden begon met The Happiness Café aan de Nieuwe Emmasingel was het aanbod aan vegetarische en veganistische opties in de Eindhovense horeca beperkt. ,,Veel mensen zeiden: dat gaat in Eindhoven toch helemaal niet werken, het is hier geen Amsterdam. Maar het was hier vanaf dag één booming. Er hing nog altijd een bepaald beeld aan van geitenwollensokken en brandnetelthee en dat beeld wilde ik graag veranderen.”

Niet lang daarna opende Van Oers een tweede vestiging aan de Nieuwstraat en inmiddels staat ze op het punt om haar vleugels nog verder uit te slaan. ,,Ons team krijgt wekelijks aanvragen naar vestigingen in binnen,- en zelfs buitenland dat we een extern bureau hebben ingeschakeld om ons te begeleiden in de stap naar franchise. We hebben op dit moment voorzichtige gesprekken lopen met ondernemers die een eigen Happiness Café willen openen. Het voelt nog steeds soms onwerkelijk dat iets waar drie jaar geleden nog bijna niemand in geloofde nu aan de vooravond staat van deze grote stap.”

Mainstream

Van Oers denkt dat het nog meer aan terrein zal winnen. ,,Ik denk dat steeds meer traditionele restaurants veganistische gerechten gaan aanbieden.”

Die trend bespeurt ook de Eindhovense foodblogger Caro Dings. ,,Restaurants waar vroeger maar één vegetarisch gerecht op de kaart stond, de eeuwige salade geitenkaas, staat nu veel meer op het menu. Bij Gusto040 op de Gestelsestraat hebben ze een veganistische kaasfondue. Helemaal van planten gemaakt. De menukaart heeft een volledige pagina vol veganistische gerechten. Ook bij Plein4 op het Stationsplein hebben ze een hele veganistische sectie op de kaart. Voor junkfood kun je bij Vegan Heroes terecht waar ze hamburgers, sushi en kapsalon hebben, maar dan plantaardig.



Ook Dings merkt dat er veel meer bewustwording is. ,,Ik eet al twintig jaar vegetarisch en vroeger konden mensen dan echt bezorgd kijken en denken dat je langzaam zou sterven aan ijzertekort. Inmiddels is het veel meer mainstream. Restaurants begrijpen dat ze met een vegan-vriendelijke kaart niet alleen de veganisten binnenhalen maar ook hun vrienden en families. Toch blijft Eindhoven nog wel een beetje achter op steden als Utrecht en Amsterdam. Maar ik heb goede hoop voor de toekomst.”