‘Eindhoven stevent af op enorm tekort studentenkamers’

Tijdelijke woningen bouwen, zoals de vroegere spaceboxen, leegstaande panden ombouwen, maar ook gastouders inzetten, het zijn allemaal mogelijke ideeën, maar het moet wel snel zeggen de raadsleden. ,,Want het is zo september, als de nieuwe lichting studenten komt. Daarom willen we met allerlei betrokken partijen brainstormen. Want wij hebben ook niet het konijn uit de hoge hoed”, aldus Brouwers.

Dat gebeurt tijdens een avond van de gemeenteraad, dinsdag 26 februari, om 20.30 uur, in expatcentrum The Hub aan de Vestdijk. Woningcorporaties, particuliere verhuurders, onderwijsinstellingen en studentenverenigingen zijn uitgenodigd. Ook zijn de bewoners van buurten gevraagd die last hebben van veel huizen die per kamer of etage verhuurd worden. ,,We willen het zo breed mogelijk houden. Wellicht hebben zij ook ideeën over alternatieve huisvesting", aldus Brouwers.

Volledig scherm Buitenlandse studenten bij studentenflat AUrora op TUe terrein Eindhoven © FotoMeulenhof

Voor de langere termijn moet Eindhoven in ieder geval een visie ontwikkelen op studentenhuisvesting, vinden GroenLinks en D66. En er zou weer een convenant van alle betrokken partijen gesloten moeten worden, net als in 2012. Daarin werd onder meer afgesproken tussen onderwijsinstellingen, corporaties en een belangenvereniging van vastgoedeigenaren om meer te gaan bouwen.

Het idee voor de discussie komt voort uit het studentenprotest We Want Woonruimte tijdens de Dutch Design Week van vorig jaar, vertelt De Bruijn. Daar vroegen studenten aandacht voor het grote tekort aan betaalbare woonruimte. Ondanks de bouw van studentenvoorzieningen als The Student Hotel en Luna en Aurora op de TU/e Campus is er nog steeds een tekort. Dat komt onder meer door de bovengemiddelde groei van het aantal internationale studenten, zeggen De Bruijn en Brouwers. Eindhoven heeft inmiddels 10 procent buitenlandse studenten die allemaal op kamers moeten. Maar ook het aantal Nederlandse studenten in de stad is veel harder gegroeid dan verwacht. Al blijven zij nog wel vaker thuis wonen, zeker na invoering van het leenstelsel.

Volledig scherm Eva de Bruijn raadslid Eindhoven © FotoMeulenhof

Jammer vindt De Bruijn dat veel studentenhuizen alleen nieuwe Nederlandse bewoners accepteren. ,,Iedereen trekt de hele wereld over voor zijn opleiding, maar in eigen huis is het Dutch only.” Ook is het moeilijker geworden om woningen per kamer te verhuren, omdat er meer aandacht is voor de overlast en de regels zijn aangescherpt.

Alles bij elkaar is er dus een grote vraag en weinig aanbod, waardoor er volgens de twee raadsleden ‘een enorm tekort’ aan kamers ontstaat. ,,Dat leidt er ook toe dat verhuurders nog vaker misbruik maken van de kwetsbare positie van studenten", aldus De Bruijn. ,,Niet alleen worden hoge huren gevraagd, ook zijn er huisbazen die de post open maken of nalatig zijn met onderhoud", vult Brouwers aan.

Volledig scherm Tom Brouwers © Tom Brouwers