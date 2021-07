Eindhoven stopt in alle stilte haar grootste werkgelegenheidsproject; raadsleden weten van niets

Gascogne Thuis is per 1 juli gestopt. Het was een soort witte werkster-project, in 2016 opgezet op initiatief van toenmalig PvdA-wethouder Staf Depla. Het was niet alleen het grootste werkgelegenheidsproject van Eindhoven, maar ook een van de grootste in Nederland. Hierbij kreeg het schoonmaakbedrijf mensen uit de bijstand ‘aangeleverd’ van de gemeente.