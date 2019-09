Eindhoven stopt met ambitieus lichtplan; gemeente ontbindt overeenkomst met Signify en Heijmans Wegen

Signify Heijmans zou door middel van het project Jouw Licht op 040 binnen 5 jaar in vijf Proeftuinen een Slim Lichtgrid met innovaties uitrollen. Hiermee is gestart op 1 november 2016. De gemeente stelt dat ze het nu, halverwege de contractperiode, een goed moment vond voor een gezamenlijke evaluatie. ,,Uit deze evaluatie is gebleken dat ondanks de inzet van alle partijen en de nodige investeringen in tijd en geld, de verwachte resultaten achterblijven", aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. ,,Na diverse gesprekken tussen de gemeente en het consortium is gezamenlijk besloten om het project Jouw Licht Op 040 per 1 december 2019 te stoppen.” Ook op de Ring zijn slimme lichtmasten geplaatst. Hun extra mogelijkheden zullen wel benut worden, zij worden nog gekoppeld aan een informatiemanagementsysteem.

Het project Jouw Licht op 040 was een uitwerking van de Visie Roadmap Licht die door de raad op 22 januari 2013 is vastgesteld. Bedoeling was om naast het vervangen, beheer en onderhoud van lichtmasten, te onderzoeken hoe slim licht de leefbaarheid in de stad kan verbeteren. Hierbij is intensief samengewerkt met het consortium, TU/e, wijkbewoners en ondernemers. ,,We hebben geleerd dat innovaties, zowel in techniek als in samenwerken, niet zijn af te dwingen, omdat de wereld niet maakbaar is", zegt het college nu.