Vier ton schuld heeft de stichting Ruimte inmiddels aan de gemeente Eindhoven. En omdat dit bedrag alleen maar oploopt, maakt het college van B & W per 1 januari aanstaande een einde aan de samenwerking met deze stichting. Er is bij de gemeente geen draagvlak meer voor om verder te gaan met de stichting, zo schrijven B & W aan de gemeenteraad.

Sinds 2008 wordt gemeentelijk vastgoed dat langere tijd leeg staat door de stichting Ruimte verhuurt als atelierruimte aan onder meer kunstenaars, designers en ontwerpers. De stichting bemiddelt voor de ruimtes die door het gemeentebestuur ter beschikking worden gesteld.

Vanaf 2013 zijn het gemeentebestuur en de stichting met elkaar in overleg over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Dat overleg verliep af en toe vrij turbulent. Zo stapten de bestuursleden Marcel van Bussel en Wildrik Burema op na een hooglopende ruzie met PvdA-wethouder Yasin Torunoglu, die vastgoed in zijn portefeuille heeft.

Om die gesprekken in goede banen te leiden, is er vorig jaar een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dat bureau is nu tot de slotsom gekomen dat er geen draagvlak meer is op het stadhuis om nog verder door te gaan met de stichting, mede vanwege de financiële problemen: 'technisch gesproken' is de stichting namelijk failliet.

De bedoeling is nu dat het verhuren leegstaand gemeentelijke vastgoed overgaat in commerciële handen. Voor het eind van het jaar vindt er een aanbesteding plaats. Daarvoor zullen vijf tot zes bedrijven actief door het gemeentebestuur worden benaderd, waarna een keuze wordt gemaakt.

Directeur Jan van de Lest van de stichting Ruimte wil nog niet inhoudelijk reageren op de stap van de gemeente. ,,Het zou makkelijk zijn om nu uit de heup te schieten, maar ik reageer liever op basis van feiten. We gaan de brief nu nader bestuderen en komen in de loop van de komende week met een reactie.