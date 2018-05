Eindhoven stuurt ouderen het bos in

EINDHOVEN - Eindhoven stuurt ouderen, gehandicapten en chronisch zieken die gebruik maken van huishoudelijke hulp massaal het bos in. De gemeente verwijst hen voor een berekening van hun nieuwe eigen bijdrage naar de rekenmodule op de site van het CAK. Maar deze rekentool is niet van toepassing op de nieuwe Eindhovense situatie.

'We begrijpen dat het vervelend is als inwoners worden geconfronteerd met een hogere eigen bijdrage. We zullen daarom nog nadrukkelijker verwijzen naar de rekentool van het CAK, waar een indicatie van de eigen bijdrage kan worden berekend. Welke keuze mensen op basis van de hoogte van de eigen bijdrage maken, is uiteindelijk aan hen' zo reageerde de woordvoerster van Renate Richters (zorg, GroenLinks) donderdagavond op vragen van het ED.

41 euro per uur

Aanleiding was een Eindhovense 90-jarige die haar verhaal deed in het ED. In het kader van de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) krijgt ze schoonmaakhulp thuis. De kosten waren altijd beperkt, onder meer omdat ze maar 4 uur per 4 weken hulp krijgt. Maar in het nieuwe systeem dat de gemeente per 1 januari hanteert is de koppeling tussen eigen bijdrage en het aantal uren dat iemand hulp krijgt weggevallen. Hierdoor betaalde zij als 'bemiddelde' oudere dit jaar plotseling vier keer zoveel voor haar huishoudelijke hulp van Zuidzorg. Haar eigen bijdrage werd met terugwerkende kracht 163 euro per vier weken, omgerekend 41 euro per uur.

CAK