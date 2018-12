Eindhoven stuwt woningbouwproductie op door kortere procedure

Binnenkort volgen voorstellen aan de gemeenteraad met concrete maatregelen om de versnelling te realiseren. Zo wil Eindhoven strakkere afspraken maken met projectontwikkelaars en minder onderhandelen. Ook zou er tijd gewonnen kunnen worden door in plaats van de gemeenteraad, het college een besluit over sommige projecten te laten nemen.

Zo wil wethouder Yasin Torunoglu de ‘rode loper’ uitleggen voor projectontwikkelaars en bouwers, maar alleen als die een bijdrage leveren aan het oplossen van de huidige problemen op de woningmarkt. Vooral door woningen in de sociale en middeldure huurklasse tot 850 euro per maand en middeldure koopwoningen te bouwen bijvoorbeeld.

Dat zegt Torunoglu in een toelichting op de brief die hij vrijdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Ook het plan om tijdelijke woningen te bouwen op locaties die voorlopig nog niet bebouwd worden, komt daar weer in voor. Hij benadrukt dat die nodig zijn omdat ,,woningzoekenden nu nog niet meteen iets hebben aan dit Bouwoffensief”. De wethouder voegt daar nu aan toe dat hij ook met de randgemeenten wil onderzoeken of daar mogelijkheden zijn voor tijdelijke units. Een van de Eindhovense locaties die onderzocht wordt, is het terrein van de Orangerie, het inmiddels afgebroken azc, aan de Castiliëlaan.