Eindhoven trok vergunning in: ‘Etage verbouwd met crimineel geld’

Op de bovenverdieping van het pand op de Willemstraat werden twaalf kamers en studio’s gebouwd. De bouwvergunning hiervoor was destijds aangevraagd door een bedrijf uit Nuenen dat de kamers verhuurt. Volgens de gemeente echter gebeurde dit in opdracht van de eigenaar van het pand, een Eindhovenaar die in de stad vele tientallen huurwoningen bezit en in het verleden zijn geld verdiende met de handel in softdrugs.

Nadat de gemeente aanvankelijk groen licht gaf voor de verbouwing, trok zij de vergunning later weer in toen zij van het Openbaar Ministerie hoorde van de vermoedelijke stromannenconstructie en het Bibob-onderzoek dat liep naar de pandeigenaar. Door het alsnog weigeren van de vergunning werd de verbouwing illegaal. Een situatie, waarop de gemeente wil handhaven: het pand moet weer tot kantoorruimte worden teruggebracht.

Verhuurder en gemeente troffen elkaar donderdag bij de Raad van State, tijdens het hoger beroep dat door het verhuurbedrijf is aangespannen nadat een eerder bezwaar door de rechtbank vorig jaar mei werd afgewezen.

Witwassen

Tegen de eigenaar van het pand in de binnenstad liep ten tijde van de vergunningaanvraag een Bibob-onderzoek. De verbouwing -het plaatsen van tussenwanden, keukens en het leggen van laminaat- werd door hem betaald. Daarmee zou hij zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van crimineel verkregen geld. ,,Wij hebben de plicht om te handhaven. En dat gaan we ook zeker doen”, stelde de gemeentelijk jurist. ,,Fout geld mag niet verdwijnen in verbouwingen.” Volgens hem is de Eindhovenaar eigenaar van tachtig tot honderd huurwoningen.

Het Nuenens verhuurbedrijf bestrijdt dat er sprake zou zijn van illegale praktijken. Aan de verbouwing heeft de verhuurder zelf een groot deel meebetaald en ook deels zelf uitgevoerd, betoogde de advocaat namens de verhuurder. De eigenaar zou hooguit slechts enkele tienduizenden euro’s hebben bijgedragen. Volgens de advocaat van de gemeente probeerde het verhuurbedrijf de zaak te bagatelliseren. ,,Maar het allerbelangrijkste in deze kwestie is dat de eigenaar dit alles heeft bedacht. Het is een foute, ingenieuze stromannenconstructie.“

Leenderweg

Behalve het pand op de Willemstraat stond in een tweede beroepszaak daarna ook een pand op de Leenderweg ter discussie, eigendom van dezelfde Eindhovenaar. Ook dit pand werd verbouwd tot appartement. De vergunning was ditmaal aangevraagd door een vennootschap -Capital Ground- waarvan de voormalige Eindhovense coffeeshopexploitant de enige aandeelhouder was. Ook deze vergunning is door de gemeente ingetrokken.