Gebouw blijft bewaard maar of het Temporary Art Center Eindhoven mag blijven is onzeker

20:15 EINDHOVEN - De voormalige Philips personeelswinkel aan de Vonderweg moet bewaard blijven, maar of het Temporary Art Center (TAC) daar ook mag blijven, dat is nog niet zeker. Dat moet nader onderzocht worden. De verkoop van het gebouw aan het TAC en een projectontwikkelaar is daarmee voorlopig in de ijskast gezet.