Eindhoven verbiedt manifestatie Pegida uit vrees voor komst relschoppers

Wurgpogin­gen door GGzE-patiënte komen haar op waarschu­wing te staan

19 januari DEN BOSCH - Twee wurgpogingen in kliniek De Woenselse Poort hoeven geen straf op te leveren voor een Rotterdamse vrouw. De rechtszaak is er enkel als signaal: wat zij doet kan niet. Want in tegenstelling tot wat ze zelf zegt, denkt het Openbaar Ministerie dat ze wel degelijk wist wat ze deed.