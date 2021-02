Eindhoven verdedigt verhullen appjes van wethouders en raadsleden over ‘walgelijke LPF-politiek’, rechtszaak lijkt onvermijdelijk

Mario Götze houdt zich voor de kraker tegen Olympiakos vast aan het thuisvoor­deel van PSV: ‘We zijn hier sterk’

24 februari Mario Götze ziet donderdagavond nog volop kansen voor PSV om tegen Olympiakos door te gaan in de Europa League. ,,We hebben een grote kans morgen, vooral omdat we thuis spelen”, zei hij woensdagmiddag. ,,Dit seizoen hebben we in ons eigen stadion nog maar twee wedstrijden verloren.”