Eindhoven verkoopt 5 oude scholen in Woensel voor woningbouw

EINDHOVEN - Vijf oude Woenselse schoolgebouwen van de gemeente Eindhoven gaan in de verkoop. Vier worden openbaar verkocht , één gaat onderhands naar een woningcorporatie. De bedoeling is dat er overal woningbouw voor in de plaats komt.

Die eis stelt de gemeente Eindhoven aan de partijen die geïnteresseerd zijn in de oude panden van uiteenlopende kwaliteit. Waarschijnlijk blijven uiteindelijk slechts twee gebouwen overeind: het hoofdgebouw van de voormalige school De Korenaar aan de Vitruviusweg (uit de wederopbouwperiode) en de oude meisjesschool uit 1930 aan de Vlokhovenseweg 41 (nu BACS-gebouw).

Hindoestaanse stichting moet BACS verlaten

Dat is genoemd naar de stichting Beheer Activiteitencentrum Surinamers (BACS). Hier organiseert nu nog de Hindoestaanse stichting Shri Shiwa bijeenkomsten. Voorzitter Jaggan Nandoe van de Surinaamse stichting is ‘diep teleurgesteld’ dat ze na 35 jaar het in eigen beheer onderhouden gebouw moeten verlaten. ,,We kregen zelfs geen gesprek met de wethouder. De ambtenaren zeiden alleen dat ze niks voor ons kunnen betekenen.”

De organisatie moet er begin 2021 uit zijn en zoekt nog naar een nieuwe ruimte die als tempel (mandir) en activiteitencentrum dienst kan doen. ,,Want in deze moeilijke tijden is het toch belangrijk dat bijvoorbeeld onze ouderen een plek hebben om bijeen te komen.” Nandoe voelt het ook persoonlijk als een klap. ,,Ik ben nu 68 jaar. Ik heb mijn halve leven hier aan besteed. En nu worden we in de steek gelaten.”

Andere schoolgebouwen

De andere gebouwen worden zeer waarschijnlijk gesloopt:

- behalve het BACS-gebouw aan de Vlokhovenseweg, gaat ook het naastgelegen pand uit 1980, waar tot de brand in 2017 school De Rungraaf voor speciaal onderwijs zaat, in de verkoop. Hier is plaats voor koopwoningen en -appartementen voor gezinnen en kleine huishoudens.

- de oude Nutsmavo aan de Jan Heynslaan 4 in Mensfort; tot 2017 in gebruik bij toneelgezelschap Carte Blanche. Hier is plaats voor nieuwe koopappartementen tot twee of drie etages.

- de oude school aan de Vitruviusweg in Prinsejagt; basisschool De Korenaar heeft die verruild voor nieuwbouw aan de Gerretsonlaan. Het hoofdgebouw blijft staan en kan worden verbouwd tot appartementen met daarbij nieuwbouw tot vier verdiepingen aan een halfopen binnenplaats.

Jong Nederland heeft al andere huisvesting

- de tijdelijke schoollokalen aan de Generaal Coenderslaan/Generaal de Collaertpad in de Generalenbuurt, tot eind dit jaar in gebruik bij Jong Nederland Rapenland. Voor de groep met ongeveer 90 leden is een (gemeentelijk) alternatief gevonden in de wijk, maar dat wordt pas later bekendgemaakt, vertelt adviseur Peter van de Klundert. ,,En we gaan verhuizen als de nieuwe blokhut volgens de afspraken is verbouwd door de gemeente.” De gemeente sloopt de lokalen zelf voor de verkoop. Ze wil hier kleine kleine koopappartementen laten bouwen.