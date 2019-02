Eindhoven ’verliest oorlog tegen misdaad en criminaliteit’

Jorritsma vindt dat de stad jaarlijks minstens twee tot vier miljoen euro meer uit moet trekken voor veiligheid, toezicht en handhaving, boven op de 28 miljoen euro die de stad daar nu voor op de begroting heeft staan.

,,Omgerekend besteden we nu zo'n 120 euro per inwoner per jaar aan veiligheid", rekent de Eindhovense burgemeester voor. ,,In vergelijking met andere steden is dat schrikbarend laag. In Tilburg ligt dat bedrag op 138 euro per inwoner per jaar, in Breda op 144 euro. In de grote steden ligt het nog hoger. In Amsterdam en in Rotterdam komt dat bedrag zelfs boven de 200 euro uit.”

De gevolgen van dat relatief lage bedrag dat de stad aan veiligheidsbeleid uitgeeft, worden volgens Jorritsma steeds duidelijke zichtbaar. ,,We hobbelen van incident naar incident, en doen alleen aan symptoombestrijding. Omdat er geen geld in voor preventie komen we alleen maar toe aan repressie.”

In een stad die de afgelopen jaren flink gegroeid is, die de komende jaren qua inwoneraantal nog verder toeneemt en die toch al met de nodige criminaliteitsproblemen te maken heeft, is dat onverantwoord, vindt de burgemeester. ,,Daar krijg ik echt buikpijn van. We staan elk jaar op een tweede of derde plek van de AD Misdaadmeter, en dat baart me als eindverantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid grote zorgen. We moeten af van die hoge plaats.”

Veiligheidsbeleid

Als het aan Jorritsma ligt, steekt de gemeenteraad de komende jaren daarom fors meer geld in veiligheidsbeleid. ,,Ik heb bij de raad al eerder om een structurele verhoging van het budget hiervoor, zodat we extra mensen kunnen aannemen op deze afdeling. Maar door alle financiële problemen in het sociaal domein was dat geld er voor 2018 en ook voor 2019 niet.”