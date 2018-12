Eindhoven verliest rechtszaken huishoudelijke hulp

De ene uitspraak is maandag gedaan in een kort geding dat is aangespannen door een alleenstaande Eindhovense van 63 jaar. Ze lijdt aan Multiple Sclerose (MS) en heeft een stoma. Ze heeft door de MS 24 uur per dag extra zuurstof nodig en is aangewezen op een rolstoel. Door medicijngebruik heeft ze gedurende de dag black outs. Na de herindicatie door de gemeente merkte ze dat haar hulp niet langer 7 uur per week kwam maar slechts 3 uur per week. De rechter stelt nu dat de gemeente die korting per direct gedeeltelijk moet terugdraaien en haar 4 uur en drie kwartier hulp per week moet geven.