Eindhoven versobert dagbesteding: plan raakt duizend cliënten

Bij hen wordt komend jaar nog eens gekeken of zij deze zorg wel nodig hebben. Een groot deel van hen zal over moeten stappen naar iets nieuws dat het college heeft bedacht, 'basisdagbesteding'. Hoe groot die groep is? ,,Dat is nu nog niet bekend", zegt een woordvoerster van wethouder Renate Richters (GroenLinks, zorg). ,,Per individu wordt gekeken naar de best passende ondersteuning en plek." Los van de duizend cliënten waar het hier over gaat zijn er ook nog mensen die met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf dagbesteding inkopen. Of het nieuwe beleid gevolgen voor hen heeft, was gisteren nog niet duidelijk.