Eindhoven verwacht miljoenenschade door coronacrisis

EINDHOVEN - De financiële schade van de coronacrisis zal voor de gemeente Eindhoven in de miljoenen euro's gaan lopen. Hoe groot de schade uiteindelijk uitpakt, is volgens wethouder Marcel Oosterveer (VVD) van financiën nog niet te zeggen.

Jaarlijks komt er bij het Eindhovense gemeentebestuur zo'n 150 miljoen euro aan belastingen binnen. Dertig miljoen euro daarvan betreft parkeergelden, precariorechten, toeristenbelasting en leges.

,,De vraag is of we dat geld door de crisis uiteindelijk allemaal nog wel op de gemeentelijke bankrekening kunnen bijschrijven", aldus Oosterveer. ,,Bovendien hebben we de betalingstermijn voor een belangrijk deel van de gemeentelijke belastingen voor ondernemers opgeschoven tot 1 juli. Ook dat levert inkomstenderving op.”

Vragenhalfuurtje

Hoe hoog de financiële schade wordt zal dan ook pas over een paar maanden blijken, zei Oosterveer daarom dinsdagmiddag tijdens het eerste vragen-halfuurtje over de coronacrisis van de Eindhovense gemeenteraad. Die vergadering speelde zich volledig digitaal af: de fractiewoordvoerders, de wethouders en de burgemeester namen vanuit thuis via hun laptop met webcam en microfoon aan de vergadering deel.

Die vergadering werd vanuit de raadszaal in het stadskantoor in strakke banen geleid door voorzitter Marco van Dorst, die om beurten de wethouders en burgemeester John Jorritsma het digitale woord gaf. Zij gaven achtereenvolgens antwoord op de meer dan zestig vragen die Eindhovense raadsfracties maandag schriftelijk hadden ingediend.

Sportclubs

Vragen allemaal over de maatregelen die het Eindhovense college van B en W genomen heeft sinds het uitbreken van de crisis: of er wel gedacht was aan de dak- en thuislozen, aan de stilvallende thuiszorg vanwege de angst voor besmetting, of het college wel goed in beeld heeft hoe de schade uitpakt in de stad, bij ondernemers, voor de horeca, in de cultuur en bij de sportclubs.