Eindhoven verwerpt bezwaren omwonenden tegen bouwplan 54 woningen aan Tongelresestraat

VERSLAG Jong PSV kan voorsprong niet vasthouden en moet in extremis een nederlaag slikken bij De Graafschap

Het is Jong PSV vrijdagavond niet gelukt om iets mee te nemen uit Doetinchem. De ploeg van Adil Ramzi kwam twee keer voor, maar moest de voorsprong net zo vaak uit handen geven en ging in de slotfase alsnog kopje onder. Fodé Fofana en Sávio waren de doelpuntenmakers in een duel dat het aanzien meer dan waard was (3-2).

11 november