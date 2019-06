Eindhoven verzekert rechtbank dat er vrijwilligers zijn die deel schoonmaaktaken overnemen

Muziekwin­kel­ke­ten Keymusic met filiaal in Eindhoven hoopt op doorstart

10:19 EINDHOVEN - Keymusic, de winkelketen van muziekinstrumenten en -apparatuur met vier filialen in Nederland waaronder dat aan de Generaal Bothastraat in Eindhoven, is failliet verklaard. Voor het personeel is ontslag aangevraagd. Het bedrijf hoopt een doorstart te kunnen maken, aldus de curator.