Eindhoven vierde stad onder Indiase kennismigranten

GrafiekEINDHOVEN - Eindhoven is een van de populairste steden van Nederland onder Indiase kennismigranten. Alleen Amsterdam, Den Haag en Amstelveen trekken meer Indiërs, concludeert het CBS op basis van cijfers uit 2017.

In dat jaar verruilden ruim 8,6 duizend mensen hun Aziatische thuisland voor Nederland. Dat zijn er twee keer zoveel als in 2012. De groep bestaat veelal uit hoogopgeleide expats, zo meldt het CBS donderdag. In de regio Eindhoven werken zij bij bedrijven als ASML.

Het statistiekbureau bekeek waar de Indiërs die in 2017 naar Nederland kwamen, zijn gaan wonen. Van de 8630 Indiase migranten streken er 2600 neer in Amsterdam. Daarmee is de hoofdstad onder Indiërs het meest populair. Typische ‘tech-steden’ als Delft en Eindhoven verwelkomden twee jaar terug ook relatief veel Indiase migranten.

Naast Eindhoven staat er maar één andere Brabantse gemeente in de top 20: Breda. Daar verhuisden in 2017 veertig kennismigranten uit India naartoe.

Kennismigranten

Afgezet tegen het aantal inwoners valt vooral Amstelveen op. In 2017 verhuisden 904 Indiërs naar de Noord-Hollandse stad. Dat is goed voor zo’n honderd migranten per tienduizend inwoners.

Volgens het statistiekbureau zijn Indiërs die naar Nederland emigreren vaak kennismigranten: veelal hoogopgeleid en door bedrijven of onderzoeksinstellingen naar Nederland gehaald om te werken. Zij zijn vooral binnen de IT-sector actief. Na Syriërs vormden Indiërs in 2017 de grootste groep immigranten die zich in Nederland inschreef.