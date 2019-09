Eindhoven vindt huizen te duur en wil speculeren en doorverkopen aan beleggers tegengaan

Jong PSV tobt in de eerste divisie door gebrek aan stoot­kracht

22:04 Jong PSV blijft tobben in de Keuken Kampioen Divisie. Tegen subtopper Cambuur werd maandagavond op eigen veld met 0-1 verloren en dus blijft de ploeg van Peter Uneken op de laatste plek in de voorlopige stand staan. Hoewel de beloftenploeg bij een 0-0 stand in de tweede helft een numerieke meerderheid had, wist Cambuur toch de zege te pakken.