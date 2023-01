Eindhoven Vitaal kan na korte stop toch weer starten en mensen met kleine stapjes naar een gezondere leefstijl begeleiden

EINDHOVEN - Het regende reacties toen de stichting Eindhoven Vitaal in juni vorig jaar stopte met mensen ondersteunen naar een gezondere leefstijl. Noodgedwongen, want er kwam er geen geld beschikbaar vanuit de gemeente. Nu lukt dat wel met steun vanuit het Eindhovens Preventieakkoord.

Wil van Halen van de PvdA stelde destijds hierover raadsvragen en na wat gesprekken met onder andere Ellen Pulles van Sociaal Domein werd besloten dat Eindhoven Vitaal in 2023 financiële steun krijgt. Het Preventieakkoord is een onderdeel van de Gezondheidsnota Eindhoven 2022-2025. Organisaties binnen zorg en welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en anderen werken samen aan een gezonder, fitter en gelukkiger Eindhoven. Eindhoven Vitaal is er een van.

Goed bezig, maar niemand had er geld voor over

Initiatiefnemer Peter Verbeek: ,,Ik moet wel eerlijk zeggen dat we in 2018 bewust zonder gemeentelijke subsidie zijn gestart. Met wat steun uit een aantal fondsen en met vrijwilligers lukte dat ook. Omdat het zo'n succes werd en ik steeds meer leefstijlcoaches ging opleiden was dat niet meer haalbaar. Iedereen vond dat we zo goed bezig waren, maar niemand had er geld voor over. Toen konden we niet anders dan stoppen.”

Quote Als iemand heel veel cola drinkt moet je vragen of het zou lukken om dat een avond niet te doen in plaats van te zeggen dat hij helemaal geen cola meer mag drinken. Peter Verbeek, Leefstijlcoach Eindhoven Vitaal

Nu maakt Eindhoven Vitaal in februari een doorstart. Doel is om de komende vijf jaar vijfduizend Eindhovenaren te helpen met het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. In zes bijeenkomsten worden de thema’s gezonde voeding, meer bewegen, omgaan met stress en lekker slapen in kleine stappen aangeleerd.

Het gaat om gedragsverandering

Verbeek: ,,Ons succes is de laagdrempeligheid en de methodiek van kleine stapjes. Onze doelgroep zijn mensen uit aandachtswijken, die niet vrijwillig naar een sportschool gaan en die ook niet gezond eten. Door de buurthuizen erbij te betrekken komen wij in contact met deze mensen. Kleine stapjes dus. Als iemand bijvoorbeeld meer wil bewegen moet je die niet in een keer tienduizend stappen laten doen, maar twee keer in de week laten wandelen. En als iemand heel veel cola drinkt moet je vragen of het zou lukken om dat een avond niet te doen in plaats van te zeggen dat hij helemaal geen cola meer mag drinken.”

Het gaat dus om gedragsverandering bij Eindhoven Vitaal. De vijf coaches geven niet alleen adviezen, maar begeleiden mensen vooral bij hoe ze hun doel kunnen bereiken. In september komt er misschien een tweede ronde en wordt er opgeschaald.

De cursussen worden gegeven in Vaartbroek, Stratum en Gestel. Aanmelden kan op www.eindhovenvitaal.nl of via mail naar info@eindhovenvitaal.nl. Er zijn twintig plaatsen per cursus beschikbaar. De kosten zijn 25 euro voor het hele traject wat ongeveer 4 maanden duurt. Ook mensen die dat geld niet hebben kunnen meedoen.